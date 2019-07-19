Китай выразил США протест в связи с санкциями за сотрудничество компаний КНР с Ираном

Китайские власти направили американскому правительству протест в связи с однобокими санкциями Вашингтона в отношении нескольких китайских компаний за сотрудничество с Ираном. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Китай категорически против односторонних санкций США в отношении других стран, в том числе Китая, - отметил он на регулярном брифинге. - Мы требуем от Вашингтона незамедлительно прекратить подобные ошибочные действия, проявить уважение к законным правам других государств. Мы уже сделали Соединенным Штатам представление по этому поводу".

По словам дипломата, санкции, путем которых американская сторона пытается решить иранскую проблему, абсолютно неэффективны и не способны привести к снижению напряженности в регионе.

Как сообщило ранее Министерство финансов США, в связи с ядерной программой Тегерана американская сторона в четверг ввела санкции в отношении семи связанных с Ираном компаний, в том числе четырех зарегистрированных в Китае предприятий, поддерживающих с иранской стороной тесные контакты.

Снятие санкций с Ирана

Гэн Шуан подчеркнул, что американским властям следует пойти навстречу Ирану и отменить антииранские санкции, откликнувшись на предложение Тегерана о предоставлении расширенного доступа к иранским ядерным объектам.

"Мы надеемся, что американская сторона сможет найти позитивный отклик на это предложение и отменит санкции в отношении Ирана, откажется от прочих методов оказания давления на Тегеран", - отметил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, иранская проблема должна решаться с учетом позиций каждой из заинтересованных сторон и в сложившейся ситуации одна из главных задач - обеспечить снижение напряженности в регионе.

Как сообщила в четверг британская газета The Guardian, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, который находится с визитом в США, предложил Вашингтону в обмен на снятие экономических санкций предоставить расширенный доступ к иранским ядерным объектам для проведения инспекций. Речь идет о ратификации так называемого дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он предполагает заблаговременное информирование МАГАТЭ о строительстве новых ядерных объектов в Иране, а также более широкую и тщательную инспекцию уже имеющихся объектов.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. По версии иранской стороны, участники соглашения не в полной мере исполняют свои обязательства в его экономической части, поэтому сделка в нынешнем виде не имеет смысла.

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