США решили перебросить военных в Саудовскую Аравию

20 июля 2019 10:49 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военных и необходимых для этого ресурсов в Саудовскую Аравию, об этом говорится в заявлении минобороны США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развертывания (военного контингента - ред.) в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что переброска сил является "дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает способность США защищать их силы и интересы в регионе".

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве американский военный контингент для "обеспечения безопасности региона".

США вывели большую часть своих войск из Саудовской Аравии в 2003 году и в том же году передали контроль над авиабазой принца Султана властям королевства. После этого в стране остался только американский персонал, занимающийся инструктажем и поддержкой саудовских сил.

Обострение ситуации в регионе началось весной, когда США объявили террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, а Иран в ответ признал такой организацией дислоцированное на Ближнем Востоке Центральное командование США.

На этом фоне в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство Исламской республики. В четверг президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении иранского дрона, который приблизился к американскому кораблю, однако официальный Тегеран это заявление опроверг.

Противостояние США и Ирана насчитывает уже 40 лет и ведет свое начало с иранской революции 1979 года, после которой дипломатические отношения между странами были разорваны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
США 10:21
Рогозин поздравил NASA с 50-летием высадки на Луну
Другие страны 09:38
Аравийская коалиция заявила о начале операции против хуситов на западе Йемена
Арабские страны 08:29
Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
США 07:35
Глава Пентагона одобрил размещение дополнительного контингента США в Саудовской Аравии
США 05:54
Трамп разрешил сенатору Рэнду Полу участвовать в переговорах с Ираном
США 04:34
Лента новостей
На Севере Ирака погиб турецкий военный
Турция 10:56
«Азербайджанское каспийское морское пароходство» о работе на месторождении «Абшерон»
Энергетика 10:40
Неразумное отношение к природе грозит серьезными изменениями биоразнообразия в Азербайджане
Общество 10:35
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 10:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:31
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
США 10:21
Дорожная полиция Ясамальского района продолжает мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (ФОТО)
Общество 10:12
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:59
ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей в ВУЗах
Общество 09:50