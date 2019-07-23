Бориса Джонсона избрали на пост премьера Британии

23 июля 2019 15:10 (UTC+04:00)

Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, объявил во вторник правящий комитет партии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду Джонсон станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится в среду, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

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