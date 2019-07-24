В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу

24 июля 2019 13:37 (UTC+04:00)

Руины древних объектов, относящихся ко временам правления династий Шан и Чжоу (1600-256 гг. до н.э.), обнаружены в городе Уси восточной китайской провинции, их общая площадь составляет порядка 60 тыс. кв. м, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Археологи с прошлого сентября несколько раз проводили раскопки вдоль берега реки Боду, где и были найдены древние руины. В общей сложности на данный момент пока идентифицировано порядка 200 объектов. Речь идет, в частности, о пепелищах, траншеях, колодцах и строительных площадках. На месте раскопок археологи нашли и немало древних предметов, включая образцы штампованной твердой керамики, полимерной глины, песчаной глины, а также протокерамики.

"К настоящему времени нам удалось извлечь свыше 100 образцов керамических изделий", - сказал отвечающий за раскопки представитель команды археологов Ли Юнцзюнь. По его словам, радиоуглеродный метод датирования позволил установить, что все они относятся либо к династии Шан (1600-1046 гг. до н.э.), либо к периоду Восточная Чжоу (770-256 гг. до н.э.).

Район, где были обнаружены руины, получил название Мэйли. Это первые найденные в городе Уси руины из вышеуказанного периода китайской истории, утверждают в городском Институте культурных реликвий и археологических исследований. Находка, по словам Ли Юнцзюня, предоставит археологам необходимый материал для изучения местной культуры того периода.

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