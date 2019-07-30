Ученые установили, что астма у мужчин проявляется раньше, чем у женщин

30 июля 2019 13:44 (UTC+04:00)

Астма у мужчин может проявляться в гораздо более раннем возрасте, чем у женщин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего исследование охватило порядка 4 тыс. человек, проживающих в Финляндии.

Ученым удалось установить, что заболевание астмой у мужчин во многих случаях дает о себе знать в раннем возрасте - когда человеку еще не исполнилось 9 лет. Тогда как у женщин оно проявляется в 40-49 лет, что может быть связано с гормональной перестройкой организма в это время.

"Разницу в проявлении заболевания отчасти объясняют гормональные факторы. У женщин риск развития астмы повышается в климактерический период", - говорит профессор Хейкки Коскела.

Он добавил, что риск заболевания астмой во многом зависит от наследственности, в первую очередь, если болезнь диагностирована у родителей, братьев или сестер. Второй фактор, который повышает риск заболеть астмой как у детей, так и у взрослых - это наличие у человека различных аллергий и их симптомов - насморка, чесотки, воспаления глаз, указал Коскела.

Кроме того, развитие заболевания в детском возрасте могут подтолкнуть курение матери, пассивное курение, лишний вес и избыточная влажность в квартире.

Как сообщила доцент Хельсинкского Университета Анна Пелконен, в Финляндии от астмы страдает около 10% взрослых и порядка 6% детей. Однако с помощью лекарств болезнь удается хорошо контролировать. Пелконен подчеркнула, что, согласно исследованиям, снижение веса и регулярные занятия спортом также повышают качество жизни астматиков и могут сокращать потребление лекарств.

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