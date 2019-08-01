Глава офиса Зеленского подал в отставку после двух месяцев работы

1 августа 2019 22:41 (UTC+04:00)

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в четверг подал главе государства заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом, как передает Trend, сообщил "Интерфаксу" источник в офисе.

Зимой Богдан стал юридическим советником в штабе Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты. Став главой государства, Зеленский 21 мая назначил его главой администрации президента, которая стала называться офисом президента.

42-летний Богдан является заслуженным юристом Украины, работал в адвокатских фирмах. В 2007 и 2014 годах баллотировался в Верховную раду. С 2007 по 2010 год Богдан был заместителем главы Минюста Украины, заместителем министра кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014) и внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского.

24 мая Богдан заявил в телевизионном ток-шоу, что получил должность в администрации благодаря большому опыту бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с этого поста. Он признался, что "очень не хотел" идти работать в администрацию президента, так как там сложная обстановка и сложные люди. "Выходя оттуда (из АП - ИФ) поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха - это радость", - сказал он.

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