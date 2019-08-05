Нигерийские власти задержали оппозиционера за призывы к революции

5 августа 2019 04:25 (UTC+04:00)

Власти Нигерии задержали активиста и кандидата в президенты Омойеле Соворе за призывы к революции в связи с угрозой "общественной безопасности", сообщает местное агентство NAN со ссылкой на представителя госбезопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Омойеле Соворе – общественный деятель и активист, основатель новостного сайта Sahara Reporters. В августе 2018 года для участия в выборах в стране он создал партию "Африканский конгресс действия" (AAC). На всеобщих выборах, которые прошли в феврале 2019 года, приняло участие более 15 кандидатов. В ходе президентской гонки Соворе набрал чуть более 0,1%, лидером стал действующий президент Мохаммаду Бухари, получивший 55,6% голосов. В мае он принял присягу главы государства во второй раз.

Активист должен был возглавить акцию протеста RevolutionNow ("Революция сейчас"), которую он собирался провести по всей стране 5 августа. Однако власти задержали деятеля и поместили под стражу.

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Представитель службы государственной безопасности Нигерии Питер Афунанья сообщил журналистам, что оппозиционер был задержан за "угрозы общественной безопасности, мирному сосуществованию и социальной гармонии в стране".

"Мы хотим использовать эту возможность, чтобы заверить законопослушных граждан Нигерии и мир в целом, что пятого августа Нигерия останется мирной и революции не будет… заговор со стороны некоторых самоотверженных людей и групп, которые могут привести к нарушению правопорядка, вызвать недовольство, нарушить работу социальной и экономической сфер, не будет допущен" , - заявили в спецслужбе.

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