В Чили при стрельбе в игровом клубе погибли пять человек

9 августа 2019 09:37 (UTC+04:00)

Пять человек погибли в четверг вечером в результате стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили радиостанции очевидцы, стрельбу по посетителям игрового заведения открыл вошедший туда неизвестный мужчина. По данным полиции, злоумышленник произвел в помещении не менее 42 выстрелов. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.

Ведутся поиски нападавшего. Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники.

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