В Сеуле нашли мертвыми перебежчицу из КНДР с шестилетним сыном

13 августа 2019 12:59 (UTC+04:00)

Перебежчица из КНДР и ее шестилетний сын найдены мертвыми в одной из квартир в Сеуле, предположительно, они умерли от голода, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, тела были обнаружены при вскрытии квартиры администрацией дома 31 июля, поскольку проживавшая там бывшая северокорейская гражданка по фамилии Хан не отвечала, домашние счета не были оплачены, водоснабжение было отключено.

Предполагается, что мать с сыном из КНДР умерли два месяца назад. В холодильнике полиция увидела только молотый красный перец. Хотя существует версия голодной смерти, точная причина официально пока не установлена. Полиция сообщила о случившемся только во вторник.

Хан сбежала в Южную Корею в 2009 году, вышла там за муж за корейца из Китая и уехала в Китай. У них родился сын. После развода в январе этого года бывшая гражданка КНДР снова перебралась с ребенком в Сеул. С соседями она не общалась, жила тихо, сообщает YTN.

Обычно бывшие жители КНДР находятся под защитой правительства Южной Кореи и получают некоторую помощь, в данном случае она составляла около 100 долларов в месяц. Хан не отвечала на звонки представителей властей и не получала даже этого.

Южнокорейское агентство Рёнхап приводит в этой связи слова источника в правительстве, который заявил, что причиной несчастья стало образование "слепой зоны" в системе поддержки перебежчиков из КНДР в Южной Корее, когда им за неуплату счетов отключают во временном жилье воду или электричество.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
Другие страны 12:43
Тенгизшевройл увеличит добычу нефти до 39 млн тонн в год
Энергетика 11:39
В августе может состояться встреча глав МИД Южной Кореи, Японии и Китая
Другие страны 07:21
МИД КНДР заявил, что учения США и Южной Кореи препятствуют переговорам между двумя Кореями
Другие страны 11 августа 07:40
Египетская компания запустит предприятие в Ферганской области
Бизнес 10 августа 10:28
Южная Корея приостановила процесс исключения Японии из числа основных торговых партнеров
Другие страны 8 августа 17:20
Лента новостей
Импорт смазочных материалов и авиационного керосина в Грузию увеличился
Энергетика 13:58
В Тегеране обеспокоены происходящим в Кашмире и призывают Индию нормализовать ситуацию
Иран 13:58
Завтра в Азербайджана будет солнечная погода
Общество 13:48
В ходе беспорядков в Кыргызстане пострадали 139 человек
Кыргызстан 13:36
В Чикаго задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице
Другие страны 13:36
Йеменские мятежники-хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии
Арабские страны 13:12
Сократилось количество пассажиров в аэропортах Грузии
Туризм 13:03
В Коста-Рике конфисковано полтонны кокаина, направлявшегося в Италию
Другие страны 12:59
На игру "Карабах" - APOEL продано 22 тысячи билетов
Общество 12:57