Китай обвинил США в политике двойных стандартов на фоне беспорядков в Гонконге

15 августа 2019 13:13 (UTC+04:00)

Власти Соединенных Штатов поддерживают контакты с радикально настроенными элементами Гонконга, под благовидными лозунгами подстрекая беспорядки в этом специальном административном районе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг комиссариатом МИД КНР в Гонконге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Американские политики перевирают факты, действуют по двойным стандартам, поддерживая контакты с радикально настроенными преступниками и предпринимая безумные антикитайские противозаконные шаги по разжиганию сложной конфликтной ситуации в Гонконге", - отмечается в нем.

По словам официального представителя ведомства, власти Китая намерены жестко отстаивать национальный суверенитет, поэтому любые попытки подобного рода затормозить развитие страны обречены на провал.

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