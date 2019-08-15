Китай ограничил импорт золота на фоне торговой войны с США

15 августа 2019 17:50 (UTC+04:00)

Китай сократил импорт золота за последние три месяца, что может быть связано с политикой сдерживания оттока долларов и укрепления национальной валюты на фоне эскалации торговой войны с США, передает Trend со ссылкой на ТАСС .

Объем сокращений составил около 300-500 тонн по сравнению с предыдущим годом, что эквивалентно $15-25 млрд в текущих ценах.

По данным агентства, Китай является крупнейшим импортером золота в мире. В 2018 году в страну поступило до 1500 тонн драгоценного металла, что составило треть общемирового предложения. Такие объемы потребления золота обусловлены высоким спросом на украшения, инвестиционные слитки и монеты среди жителей КНР. Основными странами - экспортерами золота в Китай являются Швейцария, Австралия и ЮАР. Импортируемый металл оплачивается в долларах США.

Закупка золота осуществляется китайскими банками с учетом ежемесячных квот на импорт, который устанавливает Народный банк Китая (НБК, исполняет функции центрального банка). Reuters сообщает, что с мая квоты были существенно сокращены или не предоставлялись совсем.Также отмечается, что возможной причиной сокращения квот на импорт золота является ограничение оттока иностранной валюты из Китая в связи с падением юаня на фоне эскалации торговой войны с США.

5 августа Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". На следующий день НБК опубликовал заявление, в котором указал на необоснованность таких обвинений. Китайская сторона подчеркнула, что подобные действия Вашингтона негативно отразятся на всей международной экономике и нанесут урон глобальной финансовой системе.

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