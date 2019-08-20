Шесть человек стали жертвами вооруженного нападения на западе Мексики

20 августа 2019 05:54 (UTC+04:00)

Шесть человек - четверо мужчин и две женщины - были убиты в понедельник неизвестными преступниками в одном из районов города Самора в штате Мичоакан на западе Мексики. Как сообщила генеральная прокуратура региона, нападение было совершено при помощи огнестрельного оружия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тела жертв были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения опознания. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было. Как отмечает радиостанция Noticias MVS, несколько наркокартелей борются за контроль над районом, где произошло нападение.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Согласно официальным данным, с января по май жертвами преступников стали 14,13 тыс. человек. Это на 5,2% больше, чем за тот же период 2018 года, который стал рекордным по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.

В начале апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал наличие трудностей в борьбе с преступностью. Он также сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы улучшить положение в сфере безопасности.

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