Подрядчики Microsoft прослушивали голосовые команды к Xbox

Подрядчики корпорации Microsoft прослушивали голосовые команды к Xbox, чтобы улучшить функции голосовых команд консоли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, они изучали аудио с консолей пользователей с 2014 по 2015 годы. За это они получали $10 в час.

Один из подрядчиков сообщил, что изначально на прослушку уходило немного времени. "После это составило примерно половину обязанностей, а затем стало большей частью нашей работы", - сказал он, уточнив, что в основном слушали записи детских голосов.

Представитель Microsoft в свою очередь уточнил, что несколько месяцев назад компания прекратила слушать записи Xbox в целях улучшения продуктов. "У нас не было необходимости продолжать эту работу, и мы не планируем ее возобновлять", - отметил он.

Представитель компании добавил, что Microsoft обновила политику безопасности указав, что аудиозаписи могут быть прослушаны людьми. Кроме того, компания открыла страницу, на которой пользователи могут удалить любые аудиозаписи с устройств.

В середине августа сообщалось, что сотрудники или подрядчики Microsoft могли негласно прослушивать аудиозаписи, в том числе личного характера, сделанные через сервисы Cortana и Skype Translator.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации в апреле 2019 года превысила $1 трлн.

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