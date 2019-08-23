Huawei готова продолжать бизнес в условиях санкций США

23 августа 2019 15:07 (UTC+04:00)

Китайская телекоммуникационная компания Huawei готова продолжить бизнес, несмотря на санкции США. Об этом в пятницу заявил официальный представитель компании Эрик Сюй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, введение Вашингтоном ограничений в отношении Huawei нанесло ей не такой серьезный ущерб, как предполагалось ранее, так что компания "полностью готова" продолжить работу в условиях введенных США санкций. При этом Эрик Сюй отметил, что необходимо дождаться официальных данных о финансовой деятельности корпорации, которые будут опубликованы в марте.

Как заявил в понедельник министр торговли США Уилбур Росс, администрация Соединенных Штатов продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Он также сообщил, что власти США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности 46 дочерних компаний Huawei. После этого в нем будут фигурировать как сама корпорация, так и более 100 ее дочерних предприятий.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
США 14:32
Американский сенатор заявил, что еще год назад предлагал купить Гренландию
Другие страны 13:43
Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта
Китай 13:10
Китаец тридцать лет жил с десятисантиметровым червем в мозге
Китай 12:22
Пользователи Facebook в ряде стран сообщили о сбое в работе соцсети
Другие страны 10:58
США понесли потери у берегов Ирана: авианосец «Авраам Линкольн» лишился пяти самолетов
Иран 10:07
Лента новостей
Wizz Air запускает новые рейсы из Кутаиси
Туризм 15:32
Нидерланды верят в потенциал расширения «Южного газового коридора» (Эксклюзив)
Энергетика 15:32
Путин обсудил с Эрдоганом работу по запуску Конституционного комитета Сирии
Другие страны 15:28
Австралийские ученые работают над препаратом, способным остановить процесс старения
Другие страны 15:27
Узбекское предприятие поставило рекордное количество цемента за месяц
Бизнес 15:10
Нидерланды заинтересованы в подключении к коридору Баку-Тбилиси-Карс (Эксклюзив)
Бизнес 15:06
В январе-июле в Турции было зарегистрировано около 600 иранских компаний
Бизнес 15:06
Доллар дешевеет к узбекскому суму третий день подряд
Финансы 14:58
Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана сократился
Финансы 14:58