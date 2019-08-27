МИД КНР подтвердил информацию о предъявлении австралийскому писателю обвинений в шпионаже

27 августа 2019 13:21 (UTC+04:00)

Власти Китая задержали гражданина Австралии, писателя Ян Хэнцзюня и официально предъявили ему обвинения в шпионаже. Как заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай призывает Австралию не вмешиваться в это делопроизводство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управление государственной безопасности Пекина 23 августа задержало гражданина Австралии Ян Хэнцзюня по подозрению в шпионаже. В настоящее время это дело расследуется в соответствии с юридической процедурой", - указал он. "Его законные права соблюдаются в полной мере, он пребывает в хорошем состоянии", - добавил дипломат.

"Китай осуждает заявление главы МИД Австралии по этому поводу. Намерен подчеркнуть, что Китай - это страна, где осуществляется верховенство закона. Австралия должна уважать юридический суверенитет КНР и перестать в любой форме вмешиваться в делопроизводство", - резюмировал Гэн Шуан.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства не уточнил, в пользу какой именно страны Ян Хэнцзюнь, как считают власти КНР, осуществлял шпионаж, а также не стал предоставлять другие подробности по этому делу.

Австралийско-китайский писатель Ян Хэнцзюнь - критик Китайской коммунистической партии, независимый ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января, когда он, прибыв из США в Китай со своей семьей, перестал выходить на связь с друзьями и появляться в социальных сетях. 24 января представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании властями Китая гражданина Австралии Ян Хэнцзюня по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности Китая.

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