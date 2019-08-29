Число жертв нападения на бар в Мексике возросло до 28

29 августа 2019 06:36 (UTC+04:00)

Число жертв нападения на бар в городе Коацакоалькос в штате Веракрус возросло с 26 до 28. Об этом в среду вечером сообщила газета El Financiero со ссылкой на генерального прокурора региона Хорхе Винклера Ортиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В больницах остаются девять человек, получивших ожоги, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое. Власти ведут поиск участников атаки, однако пока он не принес результатов. По одной из версий, за устроенным в ночь на среду нападением на бар может стоять наркокартель "Новое поколение Халиско".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование трагедии. "Виновные будут наказаны", - подчеркнул глава государства.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

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