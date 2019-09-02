Toshiba продала Total бизнес по производству СПГ в США

2 сентября 2019 09:59 (UTC+04:00)

Японская корпорация Toshiba завершила продажу своего бизнеса по производству СПГ на территории США французской компании Total. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Toshiba, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Речь идет о продаже подразделения Toshiba America LNG. Сумма сделки составила $15 млн. Японская сторона решила, что из-за снижения цен на рынке СПГ эта часть ее бизнеса не нуждается в поддержке, и ее следует продать в рамках общей реструктуризации.

Как ожидается, в результате сделки Toshiba потеряет в текущем году около 90 млрд иен ($847 млн). Основная часть суммы пойдет на выплаты Total по заключенным ранее американским подразделением контрактам.

Toshiba продолжает находиться в кризисе из-за произошедшего в 2017 году банкротства ее американской дочки Westinghouse Electric. В рамках масштабной реструктуризации компания также намеревается продать свою дочернюю компанию, работавшую в сфере АЭС в Великобритании. А в ближайшие пять лет Toshiba рассчитывает сократить свой персонал в различных сферах производства на семь тыс. человек.

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