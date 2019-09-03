Число погибших при пожаре на заводе в Индии возросло до семи человек

3 сентября 2019 10:57 (UTC+04:00)

Число погибших при пожаре, который произошел во вторник утром на нефтеперерабатывающем заводе компании ONGC в западном индийском штате Махараштра, возросло до семи человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти жертвах пожара. По информации телеканала, среди погибших – пять сотрудников предприятия и двое пожарных. Еще по меньшей мере два человека получили ранения.
Ранее ONGC сообщила, что возгорание произошло в системе отвода ливневых вод, пожарным потребовалось около двух часов, чтобы потушить его. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, на процессе переработки нефти инцидент не отразился.

ONGC - крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация, которая на сегодняшний день производит свыше 70% сырой нефти и более 80% природного газа в стране.

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