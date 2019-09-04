Нигерия отозвала посла из ЮАР

Нигерийский посол был отозван из Южно-Африканской Республики, где в последние дни в крупнейших мегаполисах произошли погромы, в которых пострадали в том числе нигерийские граждане и их собственность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду нигерийское агентство NAN.

Одновременно, по данным агентства, делегация во главе с вице-президентом Нигерии Йеми Осинбаджо отказалась от участия в открывшемся в среду в Кейптауне Всемирном экономическом форуме по Африке.

Согласно полученной агентством из нигерийских правительственных источников информации, Абуджа потребовала от ЮАР полной компенсации за ущерб, который был причинен гражданам страны во время беспорядков и погромов.

Полиция ЮАР в среду объявила, что количество жертв беспорядков в Йоханнесбурге достигло семи человек.

Между тем агентство Reuters передает, что нигерийская полиция усилила в стране охрану посольств и магазинов, которые принадлежат иностранцам. Это сделано с тем, чтобы не допустить разрастания в Нигерии атак на собственность граждан и компаний из ЮАР.

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