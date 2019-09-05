Власти Мексики задержали более 170 нелегальных мигрантов на юго-востоке страны

5 сентября 2019 01:33 (UTC+04:00)

Миграционная служба Мексики в среду задержала в юго-восточном штате Табаско грузовик с нелегальными мигрантами, предположительно, следовавшими к границе с США. На борту автомобиля находились 173 человека, в том числе 65 детей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция Noticias MVS.

Среди задержанных оказались граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Кубы. Все они были доставлены в управление миграционной службы в Табаско. Позднее мигранты будут депортированы из Мексики. Водитель грузовика был взят под стражу, ему могут быть предъявлены обвинения в торговле людьми.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

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