Мексика хочет ограничить поток нелегального оружия в страну из США

11 сентября 2019 04:25 (UTC+04:00)

Ключевая проблема для Мексики в переговорах с США - это контрабанда оружия с территории Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард по итогам переговоров в Вашингтоне с участием вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим заморозить трафик оружия в Мексику из США. Это главная проблема, которую мы обсуждали. Для США такой темой является незаконная иммиграция через территорию Мексики", - сообщил Эбрард на пресс-конференции после переговоров, трансляция велась на странице МИД Мексики в Twitter.

По словам министра, с июля, когда на переговорах с Помпео тема контроля незаконного оборота американского оружия была выделена вчисло приоритетных, действует двусторонняя рабочая группа по контролю контрабанды оружия из США в Мексику.

"В составе рабочей группы, которая базируется в Мексике, представители ключевых североамериканских агентств, а также посол США в Мексике.Группа готовит ежемесячные доклады о нелегальном провозе оружия в Мексику с территории США", - добавил Эбрард.

По данным министерства национальной обороны Мексики, за 10 лет в страну было нелегально ввезено свыше 2 миллионов единиц огнестрельного оружия, порядка 70% от этого числа происходят из США.

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