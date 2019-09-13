Госдеп: у США есть доказательства, что нефть с Adrian Darya 1 попала в Сирию

Власти США обладают доказательствами того, что нефть с находящегося в американских санкционных списках иранского танкера Adrian Darya 1 попала в Сирию. С таким утверждением выступила в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе мы видели сообщения о том, что иранский танкер Adrian Darya 1, ранее Grace 1, стоит на якоре у берегов Сирии, которая, как мы заявляли ранее, была изначальным пунктом его назначения", - сказала она. По ее словам, власти Ирана нарушают свои обещания о том, что судно не будет доставлять нефть в Сирию.

Руководителю пресс-службы был задан вопрос, есть ли у Вашингтона доказательства того, что "нефть с Adrian Darya 1 попала в руки сирийского правительства". "Я бы не говорила это, если бы у нас их не было", - ответила Ортэгус.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker.live проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморье в 80-90 км к западу от ливанского порта Триполи и примерно на таком же расстоянии к северо-западу от Бейрута.

7 сентября агентство Associated Press опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен отпущенный властями Гибралтара иранский танкер в сирийском порту Тартус. Во вторник внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало посла Ирана, заявив ему о нарушении Тегераном гарантий относительно маршрута движения танкера. По версии официального Лондона, Иран "неоднократно гарантировал правительству Гибралтара, что Grace 1/Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть ни одному субъекту, находящемуся под санкциями ЕС в Сирии или где бы то ни было".

В свою очередь, посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад заявил в среду, что танкер продал находившуюся на борту нефть частной компании и в результате не нарушил взятых Тегераном обязательств.

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