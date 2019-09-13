У Гутерреша нет понимания перспектив встречи Трампа и Роухани на ГА ООН

13 сентября 2019 08:14 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет четкого понимания относительно перспектив встречи президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Касательно возможности встречи президента США и президента Ирана, у меня нет четкого понимания на этот счет", - сказал Гутерреш журналистам.

"Мы всегда подчеркивали, что абсолютно необходимо избегать какой-либо эскалации ситуации в Персидском заливе, и что мир не может существовать в условиях масштабного противостояния там", - добавил он.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между президентами Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Агентство отмечает, что пока неясно, согласится ли Тегеран на встречу, если санкции США против Ирана сохранятся.

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