Главу разведывательного подразделения полиции Канады обвинили в утечке секретных данных

14 сентября 2019 07:05 (UTC+04:00)

Генеральный директор разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции Кэмерон Ортис задержан по обвинению в нарушении закона о безопасности информации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

"Предполагается, что он получил, хранил и обрабатывал конфиденциальную информацию, намереваясь передать ее тем, кому ее передавать не следует", - приводит агентство заявление федерального прокурора Джона Макфарлейна.

Детали обвинений не разглашаются. По данным агентства, Ортиса также обвиняют в нарушении уголовного кодекса, в частности в неправомерном использовании кредитной карты.

Следующее слушание по делу Ортиса назначено на 20 сентября. На данный момент получить комментарии от него или его адвоката Reuters не удалось.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был проинформирован о задержании Ортиса. "Я могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", - сказал он журналистам.

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