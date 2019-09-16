Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике

16 сентября 2019 08:55 (UTC+04:00)

Как минимум пять человек погибли и еще один получил ранения в воскресенье вечером (утро понедельника мск) при нападении группы преступников на бар в пригороде Вильяэрмосы, столицы мексиканского штата Табаско. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Milenio.

По ее данным, неизвестные вооруженные лица зашли в заведение и открыли огонь по посетителям, после чего скрылись. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Пока неизвестно, какое преступное сообщество может стоять за этой атакой. В конце августа в городе Коацакоалькос в штате Веракрус было совершено нападение на бар "Белая лошадь", унесшее жизни 30 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений.

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