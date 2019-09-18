Расследованием атак в Саудовской Аравии займется группа следователей при поддержке ООН

18 сентября 2019 00:30 (UTC+04:00)

Международная группа следователей при поддержке ООН будет устанавливать организаторов нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для расследования атак при поддержке ООН будет создана международная группа следователей, которая должна приехать в королевство, - сказал он. - Мы пока не знаем, кто стоит за атаками на Saudi Aramco". "После завершения расследования мы проинформируем все международные стороны о том, кто несет ответственность за нападение", - добавил министр.

"Мы выясняем, кто несет ответственность за нападения и непосредственно совершил его, - отметил министр. - Любой стороне, стоящей за атакой, будет предъявлено обвинение". По его словам, целью диверсии было ослабить Саудовскую Аравию.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Атаки вызвали пожары на 13 объектах.

Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Саудовская Аравия возглавляет международную коалицию, которая поддерживает в йеменском конфликте президента Абд Раббо Мансура Хади.

Как заявил в понедельник официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики, ряд свидетельств указывает на то, что "нападение было осуществлено с помощью беспилотников иранского происхождения и началась атака не с территории Йемена". Представители администрации США также выступили с утверждением, что нападение было совершено с территории Ирана. При этом некоторые из них , что в теракте были использованы крылатые ракеты.

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