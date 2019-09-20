Болсонару представит на ГА ООН объективные данные о пожарах в Амазонии

Бразилия на заседании Генассамблеи ООН представит объективную информацию о ситуации с лесными пожарами в Амазонии, сообщил президент страны Жаир Болсонару, чье заявление транслировалось в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я буду в Нью-Йорке в следующий вторник, я готовлю достаточно объективную речь, отличающуюся от (информации) других президентов", - сказал он.

Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", продолжаются уже больше месяца, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.

Ранее Болсонару вступил в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей.

Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

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