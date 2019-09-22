Число раненых при землетрясении в Албании возросло до 52 человек

22 сентября 2019 00:03 (UTC+04:00)

Двойное землетрясение в Албании в субботу привело к ранениям у 52 человек, передает портал издания Albanian Daily news со ссылкой на медиков, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 44 пострадавших.

Первый подземный толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC. Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.

"Как минимум 52 человека получили различные ранения. Здания в Тиране тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес", - передает портал издания.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сообщила, что все пострадавшие приняты на лечение в травматологическую больницу столицы Албании и их жизни ничего не угрожает.
Материальный ущерб подсчитывается.

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