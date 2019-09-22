Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

22 сентября 2019 23:46 (UTC+04:00)

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Германский аэрокосмический центр (DLR), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера", - заявил глава DLR Паскаль Эренфройнд. - Он всегда выстраивал мосты между Востоком и Западом, выступал за использование космоса в мирных целях. Мы будем хранить этот посыл и руководствоваться им".

Зигмунд Йен 26 августа 1978 года стал первым немцем, который полетел в космос. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он отправился на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6". Вернувшись на Землю, получил звания Героя Советского Союза и героя ГДР. После воссоединения ФРГ и ГДР сотрудничал с Германским аэрокосмическим центром, а также Европейским космическим агентством (ЕКА). До последнего времени проживал в населенном пункте Штраусберг под Берлином.

Вторым немцем, совершившим полет в космос, в 1983 году стал астронавт из Западной Германии Ульф Мербольд.

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