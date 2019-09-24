У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

24 сентября 2019 08:11 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник у берегов ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 79 км к северо-западу от города Изабела с населением более 45 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.

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