У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник у берегов ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 79 км к северо-западу от города Изабела с населением более 45 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.

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