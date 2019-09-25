Макрон назвал "упущенной возможностью" отказ Роухани от встречи с Трампом

25 сентября 2019 04:24 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если президент Ирана Хасан Роухани покинет США, не встретившись с американским лидером Дональдом Трампом, это станет для него "упущенной возможностью", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Макрон заявил об этом в ходе встречи с Роухани и британским премьер-министром Борисом Джонсоном в рамках генеральной ассамблеи ООН.
"Важно то, что если он покинет страну, не встретившись с президентом Трампом, он упустит возможность. Поскольку он не вернется сюда еще несколько месяцев, а президент Трамп не поедет в Тегеран, поэтому они должны встретиться сейчас", - заявил французский лидер, который находится в Нью-Йорке на Генассамблее. Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Джонсон поддержал точку зрения Макрона, заявив, что он "согласен с Эммануэлем".

В свою очередь, агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон провел вторую встречу с Роухани за сутки, она не значилась в графике французского лидера. Также он провел краткую встречу с Трампом.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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