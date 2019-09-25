Абэ считает, что для достижения целей устойчивого развития нужны всеобщие усилия

25 сентября 2019 06:54 (UTC+04:00)

Достижение целей устойчивого развития требует совместных усилий всех сторон, включая компании частного сектора. Такое мнение выразил во вторник во время выступления на политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Достижение целей устойчивого развития требует усилий всех вовлеченных сторон", - подчеркнул он, добавив, что Япония продолжит работу, направленную на сплочение таких международных усилий. По словам Абэ, японское правительство активно призывает частный сектор инвестировать в инициативы, связанные, в частности, с развитием зеленых технологий.

Утвержденная в сентябре 2015 года ГА ООН повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определяет 17 целей, в том числе ликвидацию нищеты и голода, поощрение здорового образа жизни и обеспечение качественного образования.

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