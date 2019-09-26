В Австралии полиция обнаружила тела пассажиров разбившегося частного вертолета

26 сентября 2019 08:50 (UTC+04:00)

Полиция штата Новый Южный Уэльс обнаружила тела пассажиров и обломки вертолета, потерпевшего крушение к северу от Ньюкасла 6 сентября. Об этом в четверг сообщает портал 9News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, полицейские водолазы обнаружили обломки вертолета и тела четверых пассажиров и пилота, находившихся в момент аварии на борту, в море, на 30-метровой глубине, у мыса Беруби, в заливе Анна-бэй. Причины крушения вертолета пока остаются не известными, и следствие, которое проводят детективы береговой службы в сотрудничестве с австралийским бюро транспортной безопасности, будет продолжено.

Вертолет типа "Ирокез" пропал с 6 сентября около 18:30 по местному времени около бухты Анна-бэй к северу от Ньюкасла. На его борту находись четыре пассажира и пилот. Спасатели обнаружили обломки вертолета лишь на утро 7 сентября, однако из-за сильного шторма поиски его пассажиров и пилота пришлось отложить. По предварительной версии, причиной аварии могли стать сложные метеоусловия.

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