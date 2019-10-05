Экологические активисты провели манифестацию в Париже

Сотни сторонников движения "желтых жилетов" и активистов природоохранных организаций приняли участие в акции протеста, организованной в субботу на юго-востоке Парижа. Об этом сообщила радиостанция France Info, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе манифестации, состоявшейся в 13-м округе столицы, представители "желтых жилетов", экологического движения Extinction Rebellion и объединения "Молодежь за климат" ворвались в торговый центр на площади Италии, где устроили митинг в защиту климата. В руках у активистов, занявших первый этаж здания, были плакаты с лозунгами "Скажем "нет" разрушению планеты", "Восстановим ресурсы!", "Стоп - трансграничным компаниям".

"Мы пришли сюда, потому что такие места, как это, являются символом производства, истощающего мир живой природы", - отметил один из участников демонстрации.

В ходе манифестации были отмечены несколько стычек между участниками протеста и сотрудниками службы безопасности торгового центра, которые больше часа пытались разогнать активистов. Манифестанты покинули здание только после того, как в ситуацию вмешалась полиция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.