В Японии около 100 тыс. домов остаются без света после тайфуна

14 октября 2019 04:58 (UTC+04:00)

По меньшей мере 100 тыс. домов в 13 японских префектурах остаются без электричества после тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральные и восточные регионы страны в ночь на воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Кyodo.

Примерно половина из них, по данным энергокомпании Tokyo Electric Power, находится в столице и прилегающих к ней префектурах. Восстановить линии электропередачи планируется к середине недели. Из-за разливов рек, ряд жилых районов на северо-востоке Японии остаются подтопленными.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы "синкансэн", как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Погибли 33 человека, почти 200 пострадали, 19 числятся пропавшими без вести.

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