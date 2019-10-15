Трамп осудил видеоролик, в котором он показан расправляющимся со своими оппонентами

Президент США Дональд Трамп пока не видел пародийный видеоролик, в котором он показан жестоко расправляющимся со своими политическими оппонентами, однако осуждает его. Об этом сообщила в понедельник у себя в Twitter пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент пока не видел видео, он посмотрит его в ближайшее время, на основании всего услышанного он решительно осуждает этот ролик", - написала Гришэм.

Речь идет о любительском видеоролике, в ходе которого персонаж со смонтированным лицом Трампа расстреливает других людей со смонтированными лицами критиков американского лидера в некой "Церкви лживых новостей". Это видео было показано на прошлой неделе не конференции сторонников Трампа American Priority в штате Флорида. В ролике представлен измененный вариант сцены из американо-британского фильма "Kingsman: Секретная служба".

Представитель оргкомитета конференции American Priority Алекс Филлипс сообщил, что "видеоролик был предоставлен посторонними" и что оргкомитет конференции "ни в коем случае не одобряет его содержания".

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