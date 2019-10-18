Принцессу Таиланда Сириндон госпитализировали

18 октября 2019 07:32 (UTC+04:00)

Таиландская принцесса Маха Чакри Сириндон помещена в больницу Чулалонгкорн для лечения инфекции и воспаления желудочно-кишечного тракта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Королевского дворца, принцесса страдала от боли в животе и лихорадки перед тем, как врачи посоветовали ей отправиться в больницу.

В медицинском учреждении Сириндон поставили диагноз - инфекция и воспаление толстой кишки - и прописали ей антибиотики. Врачи рекомендовали сестре короля Рамы X остаться в больнице для прохождения курса лечения.

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