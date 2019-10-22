Boeing выделила $100 млн родственникам погибших и пострадавших в катастрофах 737 MAX

22 октября 2019 22:46 (UTC+04:00)

Американская компания Boeing выделила $100 млн на обеспечение нужд родственников авиапассажиров, погибших и пострадавших в результате катастроф самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Boeing основала фонд объемом $100 млн для обеспечения нужд семей и всех, кого коснулись эти инциденты. $50 млн отложены для фонда финансовой поддержки Boeing, предназначенного для оказания немедленной финансовой помощи семьям жертв инцидентов", - уточнила компания.

Она пояснила, что активно взаимодействует с заказчиками и авиаперевозчиками других стран мира, которые эксплуатировали самолеты данной серии. "Boeing провел 20 конференций с участием более 1,1 тыс. представителей свыше 250 организаций в мире, чтобы помочь в подготовке операторов и финансовых учреждений к возобновлению полетов. Компания также еженедельно связывается с заказчиками для обеспечения высококачественной поддержки и полной готовности к возобновлению эксплуатации, как только запрет на полеты 737 MAX будет отменен", - добавила компания.

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