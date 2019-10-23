Абэ обсудил с зампредседателя Китая предстоящий визит Си Цзиньпина в Японию

23 октября 2019 07:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду провел переговоры с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что стороны провели обмен мнениями по вопросу укрепления японско-китайских отношений и обсудили визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию, который запланирован на весну будущего года.

Зампред КНР вошел в число почетных гостей, прибывших в Японию для участия в церемонии по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито, которая состоялась во вторник в Токио. В общей сложности для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств.

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