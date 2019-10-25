В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек

Полиция Эссекса задержала четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек, найденных в грузовике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция графства Эссекс утром 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. Погибшие оказались гражданами Китая: восемь женщин и 31 мужчина.

"Я могу подтвердить, что наши сотрудники работают круглосуточно и что мы задержали четвертого человека. 48-летний мужчина из Северной Ирландии был задержан сегодня в аэропорту Стэнстед по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве", - говорится в заявлении заместителя главы полицейской службы Пиппы Миллз.

Ранее в пятницу по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве были задержаны 38-летний мужчина и 38-летняя женщина, жители города Уоррингтон. Также был задержан 25-летний водитель грузовика.



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