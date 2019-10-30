Индонезия может создать новую провинцию на острове Новая Гвинея

30 октября 2019 22:47 (UTC+04:00)

Правительство Индонезии готово к образованию новой провинции Южное Папуа на востоке страны. Об этом в среду заявил министр внутренних дел Тито Карнавиан, слова которого приводит газета The Jakarta Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, после визита президента Индонезии Джоко Видодо на остров Новая Гвинея в конце прошлой недели его население направило министру внутренних дел письмо с предложением образовать две новые провинции: одну на юге индонезийской части острова, другую - в центральной.

"Мы еще думаем над вопросом образования новых областей, но по Южному Папуа было принято положительное решение", - сказал Тито Карнавиан. Он добавил, что губернатор провинции Папуа, из которой будет выделена новая административно-территориальная единица, не имеет возражений против этого решения.

Как поясняет газета, в Индонезии сейчас установлен мораторий на создание новых территориальных единиц, за время действия которого правительство получило 183 предложения по пересмотру границ различного уровня. Однако Джоко Видодо пообещал рассмотреть отдельно ситуацию на острове Новая Гвинея. На данный момент индонезийская часть острова включает две провинции: Западное Папуа и Папуа.

В конце сентября во время массовых протестов в городе Вамена погибли 33 человека. Манифестанты выступали против дискриминационной, по их мнению, политики центрального правительства в отношении папуасов - коренных жителей острова.

В 1961 году после прекращения голландского колониального правления Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время.

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