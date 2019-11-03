Южная Корея и США могут отложить учения Vigilant Ace в рамках усилий по денуклеаризации

3 ноября 2019 05:14 (UTC+04:00)

США и Южная Корея могут отложить проведение совместных учений авиации Vigilant Ace, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По данным источников агентства, военные ведомства обеих стран "разделяют понимание" по поводу отсрочки маневров Vigilant Ace, которые обычно проходят в декабре. Окончательное решение, однако, будет принято после ежегодных консультаций министров обороны, которые должны состояться позднее в этом месяце.

Как отмечает агентство, Сеул и Вашингтон отменили несколько совместных учений с прошлого года в рамках усилий по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Совместные маневры двух стран, как правило, рассматриваются в Пхеньяне как провокация. Власти КНДР неоднократно призывали Южную Корею прекратить совместные с США военные учения, отмечая при этом, что они вредят диалогу между КНДР и Южной Кореей.

12 июня 2018 года в Сингапуре президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Согласно ей, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года безрезультатно закончился второй саммит США и КНДР в Ханое.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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