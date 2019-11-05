В Тегеране заявили о желании Вашингтона купить иранскую тяжелую воду

США хотят купить у Ирана используемую в ядерной промышленности тяжелую воду, от которой они ранее отказались, заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Американцы очень хотят купить тяжелую воду, очень", - сказал Салехи в эфире телеканала IRINN, отвечая на вопрос, покупают ли США тяжелую воду у Ирана.

При этом он напомнил, что США сами отказались от покупки тяжелой воды у Ирана при президенте США Дональде Трампе.

Он также отметил, что запасы тяжелой воды в Иране в данный момент составляют примерно 128 тонн, то есть не превышают установленный ядерной сделкой потолок в 130 тонн, несмотря на отказ Тегерана от ограничений в этой сфере.

У Ирана есть покупатели тяжелой воды, сказал Салехи, добавив, что Тегеран продолжает ее продавать.

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