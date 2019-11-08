Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец

8 ноября 2019 02:44 (UTC+04:00)

Итальянский многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Об этом сообщило интернет-издание Cittadellaspezia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в среду вечером. Вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток.
Машина завалилась набок при посадке, из-за чего разрушился несущий винт. Но пожара удалось не допустить благодаря работе экипажа на палубе.
Никто из шестерых членов экипажа не пострадал. Причины происшествия расследуются.

AgustaWestland SH.101 — основной вертолет итальянского флота. Его выпускают в двух модификациях — противолодочной и многоцелевой.

Эсминец Caio Duillio ввели в строй в 2011 году. Среди вооружений корабля — артиллерийские установки разных калибров, торпеды и противокорабельные ракеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Канаде девять человек пострадали в аварии пассажирского автобуса
В мире 6 ноября 03:33
В Канаде небольшой самолет упал в озеро
Другие страны 28 октября 01:55
Семьи жертв крушения Boeing 737 в Эфиопии готовят иск к американским авиакомпаниям
Другие страны 18 октября 01:02
В Британии ДТП с участием жены дипломата США может спровоцировать скандал
Другие страны 6 октября 04:51
Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Англии возросло до 37
Другие страны 6 октября 02:03
Трое детей пострадали при столкновении автобуса и автодома в Канаде
Другие страны 27 сентября 04:41
Лента новостей
Суд в США предписал Трампу выплатить $2 млн благотворительным организациям
США 03:06
Курение электронных сигарет связали с риском заболеваний сердечно-сосудистой системы
Другие страны 02:44
Ученые провели первую генетическую "перепись" жителей Древнего Рима
Другие страны 02:14
В Финляндии заявили о важности приверженности США европейской безопасности
Другие страны 01:57
США договорились с КНР об отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения
Другие страны 01:33
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной Италии
Другие страны 01:07
Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Другие страны 00:51
В США предъявили обвинения мужчине, который плеснул кислотой в лицо выходцу из Перу
Другие страны 00:35
Французских полицейских будут судить за насилие над "желтыми жилетами"
Другие страны 00:12