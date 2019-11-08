Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец

Итальянский многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Об этом сообщило интернет-издание Cittadellaspezia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в среду вечером. Вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток.

Машина завалилась набок при посадке, из-за чего разрушился несущий винт. Но пожара удалось не допустить благодаря работе экипажа на палубе.

Никто из шестерых членов экипажа не пострадал. Причины происшествия расследуются.

AgustaWestland SH.101 — основной вертолет итальянского флота. Его выпускают в двух модификациях — противолодочной и многоцелевой.

Эсминец Caio Duillio ввели в строй в 2011 году. Среди вооружений корабля — артиллерийские установки разных калибров, торпеды и противокорабельные ракеты.



Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.