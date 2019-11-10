Японец, устроивший поджог студии Kyoto Animation, признал свою вину

10 ноября 2019 05:04 (UTC+04:00)

Житель Японии, арестованный по подозрению в поджоге студии анимационной компании Kyoto Animation, признал свою вину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что 41-летний Синдзи Аоба полностью признал свою вину, подчеркнув, что его целью были именно сотрудники анимационной студии.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина по 20 л и устроил поджог, в результате чего погибли 36 человек, еще 33 человека получили ожоги различной степени тяжести. Студия известна среди любителей манги и аниме благодаря таким произведениям, как K-On! и Haruhi Suzumiya. Руководство анимационной компании подчеркивает, что несмотря на трагедию, студия продолжит свою работу, а японские власти, в свою очередь, пообещали оказать компании, пострадавшим и семьям погибших финансовую помощь.

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