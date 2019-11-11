Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв

11 ноября 2019 05:13 (UTC+04:00)

Неизвестные с динамитом напали на посольство Венесуэлы в Ла-Пасе, произошел взрыв, никто не пострадал, сообщила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"С динамитом, укрытые щитами люди в капюшонах напали на посольство Венесуэлы в Боливии. С нами всё хорошо, мы в безопасности, но нас всех хотят убить. Помогите нам осудить это варварство", - заявила Гонсалес, которую цитирует Боливийское агентство информации.

Нападение произошло на фоне распространения в соцсетях призывов к гражданам Венесуэлы, получившим убежище в Боливии, отнять здание посольства у венесуэльских властей.

Беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников наблюдаются в Ла-Пасе после ухода всего руководства Боливии в отставку. Разграблены дома экс-президента Эво Моралеса и главы его администрации, сожжены десятки автомобилей, сообщается о поджоге и разграблении одного из промышленных предприятий.

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