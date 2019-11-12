В Сиднее объявили катастрофически высокий уровень пожарной опасности

12 ноября 2019 07:11 (UTC+04:00)

Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс назвала катастрофически высоким уровень опасности для Сиднея из-за масштабных лесных пожаров на северо-восточном побережье континента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили во вторник в ведомстве, на территории региона продолжают гореть 57 лесных пожаров, 28 из них еще не локализованы.

"На утро (12 ноября) в штате Новый Южный Уэльс были зафиксированы 57 пожаров, 28 из них не локализованы. Катастрофически высокая пожарная опасность прогнозируется для большого Сиднея и регионов Хантер и Иллаварра", - указано в сообщении ведомства, опубликованном на его официальной странице в Twitter. Для четырех районов штата выпущены предупреждения о чрезвычайной ситуации и подготовке к скорой эвакуации, закрыты более 350 общеобразовательных школ и более 260 высших и средних учебных заведений. На ряде направлений на севере региона прекращено движение общественного железнодорожного и автотранспорта.

Как отметил в ходе пресс-конференции комиссар региональной пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс, из-за сильного ветра и аномальной жары скорость распространения пожаров значительно увеличивается. "Реальность такова, что условия будут ухудшаться в ближайшие часы и особенно в полдень (12 ноября), когда сочетание высоких температур, сухой атмосферы и ветров усилит распространение огня", - сказал Фитцсиммонс. Он также отметил, что не менее 700 жилых домов находятся в зоне пожаров.

На борьбу с огнем в штате Новый Южный Уэльс мобилизованы более 3 тыс. пожарных и сотни единиц специальной техники, включая 80 самолетов. В огне уже погибли три человека и более 30 получили травмы, семь человек числятся пропавшими без вести. Пожарами были разрушены более 150 жилых домов и ряд административных зданий, порядка 6 тыс. человек эвакуированы из охваченных огнем населенных пунктов. На территории штата объявлена чрезвычайна ситуация и введен полный запрет на разведение огня.

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