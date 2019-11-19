На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали более пяти тысяч человек

19 ноября 2019 17:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере 5,4 тысячи человек направлены в пункты эвакуации после того, как тайфун "Рамон" обрушился на северную часть Филиппин. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Philippine News Agency.

Как сообщается, пункты эвакуации были развернуты в школах и зданиях местных муниципалитетов в 11 городах провинции Кагаян. Власти также отменили занятия во всех учебных заведениях для безопасности учащихся. Тем не менее работа в государственных и частных компаниях и учреждениях была возобновлена во вторник.

Кроме того, была прекращена подача энергоснабжения в муниципалитетах Санта-Анна и Гонзага. В муниципалитете Аллакапан оползни перекрыли дороги. В городе Илаган один из мостов был залит водными потоками, его закрыли для движения.

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