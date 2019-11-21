В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе

21 ноября 2019 13:12 (UTC+04:00)

Пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе по производству сахара в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Clarin.

Инцидент произошел в среду днем на сахарном заводе La Esperanza, расположенном в районе города Сан-Педро-де-Жужуй.

Как заявил изданию министр по экономическому развитию и производству провинции Хуан Карлос Абуд Роблес, пожар начался после взрыва огромного резервуара с алкоголем. Ситуация осложнилась тем, что пламя быстро перекинулось на помещение, в котором хранилась получаемая из сахарного тростника багасса (жмых) - легковоспламеняющийся продукт. По словам очевидцев, в ходе пожара пламя поднималось на высоту до 10 метров, а также слышались сильные взрывы. Жители находящихся рядом с заводом домов были эвакуированы.

"Мы все еще не знаем, как всё началось. В настоящее время на месте находятся восемь пожарных расчетов, возгорание было взято под контроль", - заявил министр. По данным СМИ, также к работам по тушению был привлечен пожарный самолет.

Как сообщается, все пострадавшие были госпитализированы. По некоторым данным, их порядка 10 человек.

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