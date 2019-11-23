У министра обороны Ирака обнаружили двойное гражданство

23 ноября 2019 03:05 (UTC+04:00)

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари является подданным Швеции при том, что, согласно иракской конституции, двойное гражданство не разрешено иметь лицам, занимающим высокие посты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал SVT.

Телеканал ссылается на пресс-секретаря министра обороны Швеции Тони Эрикссона. По этим данным, аш-Шамари прописан в одном из пригородов Стокгольма.

Наджах аш-Шамари, утвержденный министром обороны Ирака в июне 2019 года, зарегистрирован в Швеции под другим именем. Согласно информации Налогового управления, он подал заявление на получение вида на жительство в 2009 году и получил шведский паспорт в 2015 году. Журналисты побывали в пригороде и пообщались с жителями дома, где зарегистрирован мужчина. Один из них, увидев фотографию министра обороны Ирака, опознал в нем человека, живущего неподалеку.

В 2016 году этому лицу было предъявлено обвинение в совершении нескольких тяжких преступлений, но судебное преследование было прекращено за день до начала слушаний по делу. В ходе допроса мужчина заявил, что является кандидатом наук в области политологии и имеет степень магистра военных наук. Он также рассказал, что был офицером иракской армии в 1990-х годах.

С 2006 года иракцам разрешено иметь двойное гражданство. Согласно конституции, это не распространяется на лиц, занимающих высокие посты, например министра обороны.

По данным интернет-издания Nyheter Idag, аш-Шамари и его жена также получают пособие на себя и на своих детей в размере 9,4 тыс. крон ($1 тыс.).

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